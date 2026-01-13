Aziz Yıldırım'dan Bebek Otel açıklaması

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldırım Teyit adlı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yıldırım, Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube yayınında kendisinin fotoğrafını kullanarak Bebek Otel'le ilgili açıklamalarda bulunmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır.

Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Dolayısıyla bahse konu haberdeki fotoğrafımın kullanımı yersiz ve yanlıştır.

Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır."