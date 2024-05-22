Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Jose Mourinho tepkisi: "Yalan konuşuyorlar"

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Jose Mourinho açıklamasına tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nın karşısında açılan seçim irtibat ofisinde açıklamada bulunan Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın Portekizli teknik adamla anlaştık yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ı, birilerinin tetikçiliğini yapmakla suçlayan Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş, üstüne 5'te ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş'a yakışmıyor. Ben Aziz Yıldırım olarak Süleyman Seba ile başkanlık yaptım, bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar" ifadelerini kullandı.

Mourinho ile görüştüklerini ve Beşiktaş ile böyle bir konuşmalarının olmadığını dile getirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Hasan Arat'a da söyleyeyim, bu tip konuşmalardan vazgeçsinler. 7 milyona gelecekse biz çekilelim. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok, ayıp. Birbirimize saygılı olacağız. Mourinho'ya söyleriz anlaşıyormuşsun deriz biz çekiliriz. İstanbul'a reklam çekimi için geldiğinde Beşiktaş'tan 2 kişi geldi bana dedi. Onlarla Spor üzerine sohbet ettik dedi. Böyle bir konuşmamız olmadı dedi" değerlendirmesinde bulundu.

"BU SENE 6 KAYIP"

Aziz Yıldırım, 2018'den itibaren kulüpte herhangi olumlu bir gelişme yaşanmadığını dile getirdi.

Yarım bıraktıkları planları devam ettireceklerini aktaran Yıldırım, "2018'den bu yana hiçbir şey yapılmadı, bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapılmadı. Herkes şikayet ediyor. 2018'de planlarımız neyse onları uygulayacağız. Biz 20 sene Galatasaray'a yenilmedik, yenerken de 4-0-6-0 gibi neticeler aldık. Galatasaray'a karşı bir üstünlüğümüz vardı, son dönemlerde bunu biraz kaybettik. İçerde yenildik 20 sene serimiz bitti. Bu maç gittik yendik ve çocuklar mutlu oldu. Okullarına formayla gittiler, gururla taşıdılar. Galatasaray'ı biz her zaman yeneriz, bizim takım güçlü bir takım." diye konuştu.

Yeni haftada bir toplantı yapacağını ve vaatlerini detaylı şekilde anlatacağını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Pazartesiden sonra yapacağım toplantıda şampiyonluğu neden kaybettiğimizi detaylı şekilde anlatacağım. Dış güçler, yan etkenler bunları bırakacak. Şampiyonluğu inşallah kazanırız. Kazanalım ben adaylıktan çekileyim, benim adaylığım önemli değil. Fenerbahçe mutlu olsun. Konyaspor-Galatasaray maçında beraberlik ikisine de yarıyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır, yener diyelim ama ne olur göreceğiz. "

Aziz Yıldırım, 1959 öncesi şampiyonluklar konusundaki bir soruya ise "Bizim şampiyonlukların zamanı belli mi belli. Notere gideceğiz bunları tasdik ettireceğiz. Sonra gerekirse federasyona göndereceğiz. Gerisini federasyon düşünsün" yanıtını verdi.

Federasyon seçimlerinde işin içinde olmayı planladıklarını anlatan Yıldırım, "Federasyon seçiminde işin içinde olacağız. Beni bir başkan adayı aradı. Kendisine şu tavsiyede bulundum. Yapacağın yönetim kurulunda 3 büyüklerden 2-3 adam alma olmamalı. Değerli insanlar tarafsız davranabilecek insanları alın bu sorunları ortadan kaldırın dedim. Federasyon önce tarafsız olmalı, bunun oluşturulması lazım" şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Beko'ya THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başarı dileğinde bulunan Yıldırım, "Her şey yanlış, kurumsallaştı mı kulüp? 2018'e döneceğiz. Bu 6 sene kayıp. İlerlememiz lazım. İsmail Kartal'ı kim Fenerbahçe'nin antrenörü yaptı. İnşallah şampiyon oluruz, ona göre de konuşuruz. Benim açıklamamdan sonra Mourinho ile çalışan oyuncularda derbide etkilenmiştir. Yeni birisi gelecek olursa olumlu yönde daha farklı şekilde oynamış olabilirler. Bir katkı olmuştur" diyerek sözlerini tamamladı.