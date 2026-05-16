Aziz Yıldırım'dan 'dezenformasyon' hamlesi: 640 hesap için yargıya başvuracak

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve önümüzdeki ay yapılacak başkanlık seçiminin adaylarından Aziz Yıldırım, kendisi hakkında 'dezenformasyon' yaptığını düşündüğü 640 X hesabı hakkında harekete geçiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Yıldırım hakkında yalan haber paylaşan 640 X hesabı tespit edildi.

Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki hafta bizzat Adalet Bakanlığı'na giderek söz konusu hesaplar hakkında bulunacağı kaydedildi.

Sabuncuoğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Aziz Yıldırım hakkında dezenformasyon yapan, yalan haber paylaşan 640 X hesabı tespit edildi. Bu hesaplar içinde ücret karşılığı bu işi yapanlar Aziz Yıldırım’ın ekibi tarafından listelendi. Kanıtlarla beraber önümüzdeki hafta içi Aziz bey bizzat gidecek ve Ankara'da Adalet Bakanlığı'na teslim edecek."