Aziz Yıldırım'dan Mourinho anlaşmasıyla ilgili ilk açıklama

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım, mevcut yönetimin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı anlaşmaya ilişkin "Bana soruldu, 'imzalayın' dedim. 'Biz kazanırsak beraber çalışırız sorun yok' dedim" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe’de mevcut yönetim, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde sona ulaştı. Mourinho ile başkan Ali Koç’un hafta sonu yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Başkan Ali Koç, önümüzdeki saatlerde Londra’ya gidecek ve Mourinho ile 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Öte yandan Ali Koç’un yeni yönetiminde yer verdiği Acun Ilıcalı’nın da bu görüşmede yer alması ve bu 3 ismin Londra’daki Wembley Stadı’nda yarın oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini beraber seyretmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN İLK YORUM

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa aday olan eski başkan Aziz Yıldırım'dan da anlaşmayla ilgili ilk açıklama geldi.

Açıklama, Yıldırım'ın seçim çalışmaları faaliyetlerinin paylaşılması için açılan X hasabından paylaşıldı.

Yıldırım'ın, Mersin'de kulüp üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Yönetim Mourinho ile anlaşmış sanırım, o taraf bana sordu, 'imzalayın' dedim. 'Biz kazanırsak beraber çalışırız sorun yok' dedim" açıklaması yaptığı öğrenildi.