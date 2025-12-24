Giriş / Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Aziz Yıldırım, Saran'a istifa çağrısı yaptığına dair haberleri yalanladı. Yıldırım açıklamasında, "Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Spor
  • 24.12.2025 12:52
  • Giriş: 24.12.2025 12:52
  • Güncelleme: 24.12.2025 12:57
Kaynak: Spor Servisi
AA

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sadettin Saran hakkında "istifa et" çağrısı yaptığına dair Oda TV'de çıkan haberleri yalanladı. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde,

Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin… şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım.

Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

