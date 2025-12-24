Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sadettin Saran hakkında "istifa et" çağrısı yaptığına dair Oda TV'de çıkan haberleri yalanladı. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde,

Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin… şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım.

Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."