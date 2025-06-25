Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir'de genç kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, yaklaşık 400 kişinin katıldığı buluşmada açıklamalarda bulundu.

Gençlerin fikirlerini dinleyen Yıldırım, yaptığı konuşmada seçim tartışmalarından uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapabileceğimizi konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. Asıl mesele, kulübün eski günlerine kavuşması için yapılması gerekenlerdir" dedi.

Kulübün tarihine atıf yapan Yıldırım, Anadolu’da bir dönem var olan ancak bugün kaybolmuş birçok spor kulübünü hatırlatarak, "Fenerbahçe’ye sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Yıldırım, kişisel tartışmalardan uzak durulması gerektiğini yineleyerek, "Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı. Genç kongre üyelerine seslenen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler bir araya gelmeli ve vizyon koymalı. Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkar 'Yokum' derim, bütün umutlarınız kaybolur. Lütfen benim üzerimden başkanlık veya seçim süreci yürütmeyin."