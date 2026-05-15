Aziz Yıldırım'dan 'seçimden çekilecek' iddialarına yanıt

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul için geri sayım sürüyor.

Seçimde Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticisi Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

Aziz Yıldırım ile ilgili "seçimden çekileceği" iddiaları gündeme geldi.

Bugün Maltepe Fenerbahçe Derneği’ni ziyaret eden Aziz Yıldırım, burada iddialara yanıt verdi.

Yıldırım, "Biz konuşmuyoruz ama durmadan troller vasıtasıyla bizim için 'seçimden çekiliyor' diyorlar" dedi.

Aziz Yıldırım, "Ben Fenerbahçe’nin akil insanı olmak istemiyorum, ben icraat yaparım. Yaptıklarım da ortada" ifadelerini kullandı.