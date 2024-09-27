Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Fenerbahçe'nin bir önceki başkanı Aziz Yıldırım, kulübün ve milli takımın eski futbolcusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yıldırım, saldırının faillerinin hızlıca ortaya çıkarılmasını beklediğini söylerken Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Bir dönem Futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın’a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim.

Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır.

Eski futbolcumuz Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.