Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması: Forvete kaç takviye yapılacak?

Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken, başkan adayı Aziz Yıldırım transfer planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün uzun süredir yaşadığı forvet sorununa değinen Yıldırım, yeni sezonda hücum hattını köklü şekilde değiştireceklerini söyledi.

"2 TANE KESİN ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Sevdalılar Derneği’nde konuşan Aziz Yıldırım, en az iki santrfor transferi yapacaklarını belirterek, “2 tane kesin santrfor alacağız, bilin yani. Belki üçüncüsünü de... Diğer takviyeleri de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde medyada yer alan iddialara da değinen deneyimli yönetici, taraftarlardan sosyal medyada çıkan haberlere temkinli yaklaşmalarını istedi.

"DOĞRU OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ"

Yıldırım, yapılacak transferlerin seçim sonrası netleşeceğini belirterek, “Sosyal medyada yazılan çizilenler sizleri etkilemesin. Biz ne açıklarsak doğrusu odur. Çok az kaldı. Ayın 6’sından sonra hangisinin doğru olduğunu göreceksiniz” dedi.