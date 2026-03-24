Aziz Yıldırım'dan yönetim değişikliği mesajı

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün içinde bulunduğu sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalı Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuşan Yıldırım, mevcut gidişatın durdurulması için camia içinde güçlü ve planlı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Eski Başkan, kulübün geleceğinin günübirlik çözümlerle şekillenemeyeceğini belirterek, “Camianın önde gelenlerinin bir plan yapması lazım. Önce şu kötü gidişi durduracak bir ekip kurmak lazım” ifadelerini kullandı.

Yönetim anlayışına da değinen Yıldırım, kurulacak yapının yalnızca kulüp içi değil, dış ilişkiler açısından da güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

"DEVLETİN SAYGI DUYACAĞI BİR YÖNETİM"

Yıldırım, Fenerbahçe’nin temsil gücüne dikkat çekerek, “Öyle bir yönetim olmalı ki karşısına çıktığın zaman devletin sana saygı duyacağı bir yönetim olması lazım” dedi. Aziz Yıldırım, bu sözleriyle kulübün yalnızca sportif değil, kurumsal anlamda da güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti.

Kısa vadeli çözümlerin yetersiz olacağını dile getiren Yıldırım, kalıcı başarı için uzun vadeli bir planın şart olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bir sene ile bir kere bu iş olmaz. Bir sene gelip Fenerbahçe’yi kurtaracak kimse yok. 4 senelik plan yapmak lazım.”