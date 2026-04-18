Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda konuştu: "İnsanların umutları bitti"

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün divan kurulu toplantısında konuşma yapıyor. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yönetim 100 milyon euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor. Borç 630 milyon euro falan diyorlardı, nerede o yalancılar? Bu yönetimden rica ediyorum. Her şeyi açık açık anlatın.

"BELİRSİZLİĞİ GİDERİN"

Siz geçici bir yönetim misiniz. Bu belirsizliği giderin.

Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik.. Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor.

Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel! Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar. Bunları düşündük. Üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim!.

TRANSFERLERİ ELEŞTİRDİ

Bu Sidiki kim aldı merak ediyorum, hangi akıl aldı? Yazık, 22 milyon diyorlar, maliyeti en az 30-35 milyon eurodur vergileriyle.

Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro. Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum. yazık. Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor. Doğru, insanların umutları bitti. Kızım aradı, 'üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun."