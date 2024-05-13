Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı aldı: Mourinho'yu getireceğim

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu hafta Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayacağını belirterek, Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşmesini aktardı. Yıldırım, "Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var’ dedim. Görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim. Çünkü artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım" dedi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda başkanlığa adaylığını açıklaması beklenen Yıldırım, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada hedeflerini aktardı. İlk olarak aday olma sebebini vurgulayan Yıldırım, "6 yıldır dışarıda kalmamız, Fenerbahçe’yi takip etmemiz. Bu süreç içerisinde olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yıllık dönemde bizlerin neleri yanlış yaptık onları tahlil ederek aday olma sürecini başlatıyoruz. Biz kimse ile kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe’nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içerisinde geleceğiz. Bizim kavgamız Fenerbahçe’nin büyüklüğüdür. Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek o güç birliği ile de Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmesini aktaran Yıldırım, "Bu saatten sonra bizim çocuğumuz diyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem yurt içinde hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye’de muhakkak şampiyon olmalıdır. Yurt dışında da başarılı olmalıdır, Avrupa’da en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Görüşme sonunda kendisine, ‘Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var’ dedim. 2003’te Porto’da başlayan çıkışını Fenerbahçe’de yapabilirsin dedim. O da memnuniyetle karşıladı. Şu anda arkadaşlarla onun menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim. Çünkü artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor" diye konuştu.

20 YIL GÖREV YAPMIŞTI

Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti.

Ardından 20 yıl görev yapan Yıldırım, 2018 yılında yapılan seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmişti.

Seçimde geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Koç'a 16 bin 92, Yıldırım'a ise 4 bin 644 oy çıkmıştı.