Aziz Yıldırım: İki santrforla prensipte anlaştık

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, hem transfer çalışmaları hem de yeni sezon planlaması hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kulüpte son yıllarda yaşanan başarısızlıkları sona erdirmek istediklerini belirten Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Fenerbahçe'de yeniden güçlü bir takım ve güçlü bir kulüp yapısı oluşturacaklarını ifade etti.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Yeni sezonun en önemli hedeflerinden birinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu söyleyen Yıldırım, takımın eleme maçlarına hazır şekilde girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Transfer sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, hücum hattı için önemli adımlar attıklarını açıkladı.

"İki santrforla prensipte anlaştık" diyen Yıldırım, oyuncuların isimlerini pazarlık sürecini etkilememek adına açıklamayacağını belirterek, "Değerli oyuncular. Kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Diğer bölgeler için de çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

"PLANLAMAYI ERKEN YAPACAĞIZ"

Sadece yabancı değil yerli oyuncu transferleri üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, kadro planlamasını erken tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Deneyimli yönetici, "20-25 Haziran'a kadar transferlerin büyük bölümünü bitirmeyi düşünüyoruz. Belki de kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi elemelerine ve lige hazır bir kadroyla başlayacağız." dedi.

Dünya Kupası nedeniyle bazı transferlerde gecikmeler yaşanabileceğini de ifade eden Yıldırım, buna rağmen planlamanın büyük ölçüde hazır olduğunu kaydetti.

Toplantıda taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayan Yıldırım, kulüp efsanelerinden Alex de Souza hakkında yöneltilen bir soruya ise, "İhtiyaç olması halinde kapımız açık. Bizim herhangi bir problemimiz yok." yanıtını verdi.

Yıldırım ayrıca, sahada daha cesur ve hücum odaklı bir takım görmek istediğini belirterek, yeni dönemde taraftarların özlediği Fenerbahçe kimliğini yeniden oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.