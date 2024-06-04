Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında sert tartışma

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım için, "Kendi başkanlığında Acun çok iyi, sonra Acun çok kötü! Çok komik ya! Beni neden karalıyorsun? Senin karalamanla bana bir şey olmaz" dedi. Aziz Yıldırım ise verdiği yanıtta, "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş" suçlamasında bulundu.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı arasında tartışma yaşandı.

Acun Ilıcalı, dün tv100'de Candaş Tolga Işık'ın programında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili söylediklerinin doğru olmadığını belirten Ilıcalı, "Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Mourinho ile üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar. Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefonunu değiştirdi. Ulaşamadılar ona. Anlaşma falan yok. Randevu almışlar, görüşmüşler Londra'da" dedi.

"SENİN KARALAMANLA BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Ilıcalı, "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı, içinde bir şey yaşıyorlar olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeliyi karalamak bana üzücü geliyor. Fenerbahçe'nin sorunu bu içerideki kavgalar. Suçlama çok çirkin olduğu için cevap vermek durumundayım" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, şöyle devam etti: "35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet. Daha önce 35 yıl önce (Adnan Oktar ile) görüştüğümüzü açıkladım. Bir sohbet için gittim 'Fakirlere yardım et, insanlara destek ol' gibi Müslümanlığın güzel yanlarıydı. 18 yaşındaydım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Aziz Yıldırım'a bayılıyordum da ondan bunu yapmadım! Kendi başkanlığında Acun çok iyi, sonra Acun çok kötü! Çok komik ya! Takımıma destek oluyorum, aşığım bu renklere. Elimden geleni yapıyorum. Ali Koç başkan olduğunda aradı ve kampanya yapmamızı istedi. Üç günde 20 milyon euro topladık. Kanalımı Fenerbahçe için kullandım. Benim amacım Fenerbahçe'ye yardım etmek. Beni neden karalıyorsun? Senin karalamanla bana bir şey olmaz."

AZİZ YILDIRIM'DAN YANIT

Aziz Yıldırım, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fenerbahçeli kongre üyeleri ile yaptığı toplantıda Acun Ilıcalı'ya sert tepki gösterdi.

Yıldırım, "2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum" ifadelerini kullandı.