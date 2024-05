Aziz Yıldırım'ın 'Jose Mourinho' açıklaması dış basında

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu sarı-lacivertli takımın başına getireceğini ifade etti.

Yıldırım, şunları kaydetti: "Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."

"KAZANIRSAK MOURİNHO'YU GETİRECEĞİM"

"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim" diyen Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

DIŞ BASINDA YANKI UYANDIRDI

Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması dış basında yankı uyandırdı.

İngiliz The Sun gelişmeyi, "Jose Mourinho dört ay işsiz kaldıktan sonra 'Avrupa devlerinden şok bir iş teklifi aldı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile ilgili açıklamalarına yer verildi.

Jose Mourinho 'approached for shock job at European giants' after four months unemployed https://t.co/nbatOqLMma

Portekiz basınından A Bola da Fenerbahçe'nin Mourinho ile ilgilendiğini yazdı

A Bola haberinde de Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile ilgili sözlerine yer verildi.

İtalyan Football Italia ise Mourinho'nun masasında yeni bir teklifin olduğunu ve Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocayla ilgilendiğini yazdı.

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile ilgilendiği belirtilen haberde, Mourinho'nun teklifi kabul edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Former Roma coach Jose Mourinho has a new proposal on his desk, as it’s reported Fenerbahce want to hire him for next season https://t.co/yfqtxcINpl #Mourinho #Fenerbahce #MUFC #CFC #ASRoma