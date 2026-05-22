Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek kongre öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu.
Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.
Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre 6-7 Haziran'da gerçekleşecek. Kongrede Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.