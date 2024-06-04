Aziz Yıldırım'ın listesindeki Kemal Fatih Aslan, Ali Koç'u desteklediğini açıkladı

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Kemal Fatih Aslan, bilgisi olmadan isminin listeye yazıldığını belirtti. Aslan, "Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Kemal Fatih Aslan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aslan, "23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur. Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır" dedi.

Aslan, şöyle devam etti: "Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum."

Aslan açıklamasında, "Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.