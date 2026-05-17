Aziz Yıldırım'ın planı netleşiyor

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde hareketlilik sürerken, Aziz Yıldırım’ın seçim planı da netleşmeye başladı.

“Futbol takımını şampiyon yapmak için aday oldum” sözleriyle dikkat çeken Yıldırım’ın, seçim öncesinde güçlü bir sportif yapılanma hazırlığında olduğu öğrenildi.

3-4 YILDIZ OYUNCU

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım ve ekibi, kongre sürecine kadar takıma doğrudan katkı verecek 3-4 yıldız transferi bitirmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli camiada taraftarı heyecanlandıracak isimler üzerinde yoğun çalışma yürütüldüğü ve transfer listesinin büyük ölçüde şekillendiği belirtildi.

İLK SIRADA AYKUT KOCAMAN VAR

Teknik direktör konusunda ise listenin ilk sırasında Aykut Kocaman yer alıyor. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan deneyimli çalıştırıcının öncelikli aday olduğu ifade edildi.

Yabancı teknik adam tercih edilmesi halinde ise Jorge Jesus ve Roberto Mancini isimlerinin gündemde olduğu aktarıldı.

Özellikle Jorge Jesus’un Süper Lig’i ve Fenerbahçe camiasını yakından tanımasının önemli avantaj olarak görüldüğü belirtilirken, Roberto Mancini’nin ise uluslararası kariyeri ve tecrübesi nedeniyle değerlendirildiği öğrenildi.a