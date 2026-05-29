Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları netleşti

Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon planlaması kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından teknik direktör adaylarının netleşmeye başladığı belirtildi.

DÖRT İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım ve ekibinin değerlendirmeleri sonucunda dört isim ön plana çıktı.

Listede genç teknik adam Nuri Şahin ile birlikte daha önce Fenerbahçe’de görev yapan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman yer alıyor.

MONTELLA LİSTEDE

Yönetimin değerlendirdiği adaylar arasında ayrıca Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella da bulunuyor.

Aziz Yıldırım cephesinin önümüzdeki günlerde adaylarla ilgili temaslarını sürdürmesi ve teknik direktör konusundaki nihai kararını seçim sürecinin seyrine göre şekillendirmesi bekleniyor.

Kulüpte teknik direktör tercihinin yanı sıra yeni sezon kadro planlaması ve transfer stratejisinin de eş zamanlı olarak hazırlandığı ifade ediliyor.