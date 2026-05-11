Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük için ilk adayı: Ange Postecoglou

Sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'de gündem başkanlık seçimi. Haziran ayının başında yapılması beklenen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık için iki aday var: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi.

İki aday da seçim için çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım'ın futbol takımının teknik direktörlüğü için listenin ilk sırasına koyduğu isim belli oldu.

Kulislerde konuşulanlara göre Yıldırım, Ange Postecoglou'nu teknik direktörlük görevine getirmek istiyor. 60 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Premier Lig'de Nottingham Forest'da görev yapmıştı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Avustralya'nın South Melbourne'de başlayan tecrübeli teknik adam sırasıyla, Avustralya U20, Avustralya U17, Panachaiki, Whittl. Zebras, Brisbane Roar, Melbourne FC, Avustralya Milli Takımı, Celtic, Tottenham ve Nottingham Forest'ta görev yaptı.

Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktör bu süreçte: 1 Avrupa Ligi, 2 İskoçya Premier Ligi, 2 İskoçya Kupası, 2 İskoçya Lig Kupası ve 1 Asya Kupası şampiyonluğu kazandı.

OYUN PRENSİBİ

Oynattığı pozitif futbolla dikkat çeken Postecoglou'nun oyun felsefesinin temel prensibi ne olursa olsun savunma hattını öne çıkarmak üzerine kurulu.

Tottenham'ın başındayken 9 kişi kaldıkları bir Manchester City maçında savunma hattını önde kurma ısrarından vazgeçmeyen Ange Postecoglou bu tercihini şu ifadelerle açıklamıştı:

"Biz buyuz. Ben burada olduğum sürece de böyle olacağız. Beş kişi kalsak da bunu deneyeceğiz. Uzun vadede bizim için önemli olan şeyler için kısa vadeli düzeltmeler yapmayacağım.