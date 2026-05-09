Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi şekilleniyor

Fenerbahçe’de gözler yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yönetim listesine dair detaylar da netleşmeye başladı.

Sarı-lacivertli camiada üyeler, adayların oluşturacağı yönetim kadrolarını merakla beklerken, Aziz Yıldırım’ın listesinde yer vereceği bazı isimlerin büyük ölçüde belli olduğu ifade edildi.

ÖMER ONAN'LA DA GÖRÜŞÜYOR

Yıldırım’ın, 2024 yılında gerçekleştirilen seçimde birlikte hareket ettiği Batuhan Özdemir, Hande Tibuk, Fatih Öztürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı ve Önder Fırat’ı yeniden yönetimine almayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın, Ozan Balaban ve Ömer Onan ile de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. İki isimden en az birinin, şartların oluşması halinde ise her ikisinin de yönetim listesinde yer alabileceği aktarıldı.

BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI

Tecrübeli isim, dün yaptığı açıklamada ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aziz Yıldırım açıklamasında, geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini vurgulayarak camiaya çağrıda bulundu.

Yıldırım, “Fenerbahçe’yi her şeyden çok sevdim ve mücadele ettim. Arkadaşlarımla birlikte tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübe karşı vicdani bir sorumluluk hissettiğini belirten Aziz Yıldırım, tüm Fenerbahçelilerin ortak hedef etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi.