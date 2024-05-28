Aziz Yıldırım: Londra'ya gideceğim, anlaşacağız ve Mourinho'yu getireceğiz

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, 1 Haziran Cumartesi günü teknik direktör Jose Mourinho ile buluşacağını bildirerek, "Bu hafta sonu Londra'ya gideceğim, anlaşacağız ve Mourinho'yu getireceğiz" dedi.

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için önce iyi bir teknik direktör ve yönetim olması lazım. İyi bir teknik direktör getireceğiz" dedi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaliteli olduğunu belirten Yıldırım, "3-4 tane kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho hakkında konuşan Yıldırım, "Bu hafta sonu Londra'ya gideceğim, anlaşacağız ve Mourinho'yu getireceğiz" dedi.

1 Haziran Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gideceğini kaydeden Yıldırım, "Şampiyonlar Ligi finaline gidiyorum ama tabi bahane. Kendisiyle buluşacağız" ifadelerini kullandı.

"NE İSTERSE YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı maçtan önce Mourinho ile konuştuğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Bana 'Maçı izliyorum' dedi. Öbür maçı da (Galatasaray-Fenerbahçe) herhalde seyretti. Gittiğimizde söyleyecektir, 'böyle böyle transfer yapacağız' diye. Ne isterse yapacağız. Para sorunu yok. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır."