Aziz Yıldırım seçilirse bırakacağı tarihi açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Yıldırım, camiaya birlik çağrısı yaptı.

"BUNLARA İHTİYACIMIZ YOK"

Deneyimli başkan adayı, “Bizim ‘Şurayı yapın, bunu düzeltin’ gibi taleplere ihtiyacımız yok. Biz yapacağız. Sizden istediğimiz tek şey tam destek. Tek isteğimiz şampiyonluk.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin geleceği adına kritik bir süreçten geçtiğini savunan Yıldırım, şampiyon olunamaması halinde büyük bir tehlike oluşacağını söyledi.

"GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE"

Aziz Yıldırım, “Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde söylüyorum. Geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız.” dedi.

Transfer çalışmalarına da değinen Yıldırım, güçlü bir kadro kuracaklarını belirterek, “İyi oyuncular alacağız, takımı şampiyon yapacağız. 22’sinde detaylı açıklamalar yapacağım.” diye konuştu.

Stadın kapasitesinin artırılması için çalışacaklarını aktaran Yıldırım, projeyi Nihat Özbağ ve Barış Göktürk ile birlikte yürüteceklerini söyledi.

"HER ŞEYİN BAŞINDA DURACAĞIM"

Kulüpte her konuya müdahil olacağını da ifade eden Yıldırım, “Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Gerektiğinde soyunma odasında da Samandıra’da da olacağız.” dedi.

Aziz Yıldırım’ın en dikkat çeken açıklaması ise görev süresiyle ilgili oldu.

Tecrübeli isim, “Fenerbahçe’yi şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. Üç sene kesinlikle devam etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Başkan adayı olmayı düşünmediğini söyleyen Yıldırım, kulübün mevcut durumunun kendisini yeniden sorumluluk almaya ittiğini belirterek, “Güçlü bir tecrübe ile genç ve dinamik bir yönetimin gerekli olduğunu gördüğüm için aday oldum.” değerlendirmesinde bulundu.