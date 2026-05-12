Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına başlıyor: Listede kimler var?

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım, cumartesi günü transfer çalışmalarına başlayacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Yıldırım, kaleci, sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki santrfor transferini seçime kadar bitirmek amacında.

Yıldırım ve ekibi diğer mevkiler için de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor ancak öncelik bu bölgelere verilecek.

LİSTEDEKİ OYUNCULAR

Tecrübeli yöneticinin kaleci konusunda ilk hedefi Atletico Madrid'in yıldızı file bekçisi Jan Oblak. Sağ kanat konusunda ise Mason Greenwood ismi öne çıkıyor.

Yıldırım'ın ayrıca seçilmesi durumunda gelecek sezon kadroda bulunan birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.