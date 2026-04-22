Aziz Yıldırım ve ekibi toplanıyor: Seçim ateşi yakılabilir

Fenerbahçe'de eski başkanı Aziz Yıldırım, yarın özel bir yemek organizasyonunda camianın önde gelen isimleriyle buluşacak. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, yemek sonrası başkan adayı belirlenecek.

Adayın belirlenmesinin ardından Başkan Sadettin Saran'a olağanüstü kongre çağrısı yapılması bekleniyor.

Yıldırım, geçen hafta düzenlenen Divan Kurulu'nda Saran yönetimini ağır ifadelerle eleştirmişti. Aziz Yıldırım konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

SERT ELEŞTİRİLER

"Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının yaptığı mal varlığı vardı. '70 milyon ödedik' diyor yönetim. 100 milyona yakın ve tüm borcu sildik diyorlar. Hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç borçları 100 milyon avro. 650 milyon avrolar nerede? Nerede yalancılar?

Sadettin Bey'den rica ediyorum, gelin açık açık her şeyi anlatın, açıklayın. Murat Bey (Salar) diyor ki Passolig 2018'de başladı. Ben imzaladım, devlet imzalattı. Kanun çıkardılar, uğraştık çözemedik. Sen bu sene nasıl anlaşma yaptın, neleri aldın onları anlat.

"NE YAPTIĞINIZI ANLATIN"

Bugün ne yaptınız bunları anlatın ve insanlar ikna olsun. İnsanlar buna karşılık size teşekkür etsinler veya bir şeyler söylesinler. Fenerbahçe çürümüşlük içindedir. Bundan kurtulmak için arınması lazım.

Fenerbahçe içerisinde eğer diğer kulüplerden üyeler varsa bunları tespit etmeli, yönetim bunları göndermelidir. Seçim için buraya üye olanlar kendileri gitmeli, gitmiyorsa yönetim bunları atmalıdır.

FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak doğru olmaz. 3 Temmuz bir örgütle Fenerbahçe camiasının mücadelesidir. Bu Fenerbahçe'nin davasıdır"

"GEÇİCİ YÖNETİMSİNİZ"

Yıldırım, açıklamasının devamında yönetimin geçici bir yönetim olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Siz geçici bir yönetimsiniz. Bu sene devam eder etmezsiniz bilemem. Başkan gelip burada kendi durumu açıklamalı, Fenerbahçe camiası boşlukta kalmamalı.

Transferle ilgili 1997 yılında ben hiçbir vasfım yokken Fenerbahçe'nin 25 değerli sporcusuyla vakıf kurdum, içinde ben yokum. 15'i dünyadan göç etti, Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu vakıf, Oğuz Çetin başkanlığında kuruldu, Cemil Turan orada onursal olarak duruyor. Üst akıl aramayalım futbolun üst aklı bunlardır. Bunları çağıracaksınız oturtacaksınız bize şu kadar oyuncu lazım bakacaklar getirecekler ama transferi siz yapacaksınız.

Onlar seçecek. 2010'da Aykut Kocaman sportif direktörken biz bunu uyguladık. Cristian Baroni'yi almaya gitti, bir oyuncu daha rapor etti Andre Santos. Bu insanlardan faydalansın Fenerbahçe."

TRANSFERLERE BÜYÜK TEPKİ

Saran yönetiminin transfer politikasını da başarısız bulan Aziz Yıldırım şu değerlendirlmelerde bulunmuştu:

"Gidip 37-38 yaşında santrfor almayın. Bu sporcuları alın gönderin. Brezilya, Uruguay, Arjantin, Avrupa, bunlar bu işi bilirler. Oradan oyuncu seçsinler istediğiniz mevkilere, siz de gidip satın alın.

Sakın yaşlı adam almayın. Bu Cherif'i kim aldı merak ediyorum, hangi akıl aldı? 22 milyon diyorlar, 20 mi bilmiyorum. Kante 70 diyorlar, gelip aydınlatın. Harcanan para 150 milyon avro ya.

Dün maça gelen insanların umutları, heyecanları hepsi bitti. Kızım ne olacak diyor? Üzülmeyin diyorum, nasıl üzülmeyeyim diyor.

Radyoyu 150 bin liraya vermek çok ayıp olacak ama ben cebimden veririm çok ayıp. Fenerbahçe'ye yapılan her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları 1998'den sonra yapmıştır. Bizi böyle unutturamazsınız. Bugün Atatürk nasıl unutulmuyorsa bizi de kimse unutmayacak."