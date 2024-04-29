Aziz Yıldırım ve Mehmet Ağar, düğünde bir araya geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile ismi faili meçhul cinayetlerle anılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli emniyet müdürü Yesugay Aksakal'ın oğlu Aykan Aksakal'ın düğününde birlikte nikah şahitliği yaptılar.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ismi faili meçhul cinayetlerle anılan eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ağar düğünde bir araya geldi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Yıldırım ve Ağar, emekli emniyet müdürü Yesugay Aksakal'ın oğlu Aykan Aksakal ile eşi Nur Selver Sözeri'nin nikah şahidi oldular.

"ARTIK AİLEMİZİN BİR PARÇASI"

Yeşilyurt Spor Kulübü'nde gerçekleşen nikahta konuşan Mehmet Ağar, "Bugün gerçekten bizim için çok mutlu bir gün. Yesugay bizim evladımız, ailemizin bir parçası. Dolayısıyla onun gelini de artık ailemizin bir parçası" dedi.

Aziz Yıldırım, yeni evlenen çifte evlilik cüzdanını Mehmet Ağar'ın vermesini istedi.