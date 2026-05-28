Aziz Yıldırım, Vedat Muriç'le anlaştı

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, eski golcü Vedat Muriç’in transferi için önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım cephesi, Kosovalı santrfor Muriç ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin transferdeki en büyük engeli ise İspanyol ekibi Mallorca’nın talep ettiği bonservis bedeli oldu.

La Liga temsilcisinin deneyimli golcü için yaklaşık 18 milyon euro bonservis istediği belirtildi. Bunun üzerine taraflar arasında pazarlık süreci başladı.

Vedat Muriç'iin de transfere sıcak baktığı ve sürece doğrudan dahil olduğu öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun yarın Mallorca yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği, kulüpten bonservis konusunda kolaylık sağlamasını ve indirime gidilmesini talep edeceği ifade edildi.