Aziz Yıldırım, Vincenzo Montella'yı istiyor iddiası

Vincenzo Montella, Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayları arasında gösterildi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim çalışmaları sürerken başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin teknik direktör ve transfer planlamaları için temaslarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

İddialara göre Yıldırım’ın gündemine aldığı isimlerden biri de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu.

MONTELLA DEĞERLENDİRİLİYOR

Daha önce Aykut Kocaman’ın göreve getirilebileceği yönünde iddialar gündeme gelirken Yıldırım’ın Montella seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen Barış Göktürk’ün de daha önce yaptığı açıklamalarda Montella ismini gündeme getirdiği, bu düşüncesini Yıldırım’la paylaştığı iddia edildi.

DERNEK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın 18 Mayıs Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği, seçim çalışmaları kapsamında dernek ziyaretlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise dün yaptığı açıklamada Montella’nın görevine devam edeceğini belirterek, İtalyan teknik adama gelecek tekliflere izin vermeyeceklerini söyledi.

Hacıosmanoğlu, daha önce Montella’nın Roma’dan teklif aldığını ancak görevine devam ettiğini ifade ederek, “Roma’ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez” dedi.