Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde açıklama yapacağım

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin stat projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

tv100'de Ersin Düzen ile Saha Dışı programına konuşan Yıldırım, "Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır" dedi.

"Benim bir alınganlığım yok" diyen Yıldırım, "Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar. Ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım açıklanan mali tablolar hakkında konuşacağını ifade ederek, "Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım" diye konuştu.

TARAFTARDAN YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşmasında alınan beraberliğin ardından lider Galatasaray'la puan farkının artması ve şampiyonluk şansının zora girmesi sonucu taraftarlardan yönetime istifa çağrısı gelmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir, hiçbir zaman da olmamalıdır" açıklamasını yapmıştı.