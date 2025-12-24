Aziz Yıldırım’dan AKP'li vekil Mehmet Baykan’a ziyaret

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ı ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin paylaşım Baykan’dan geldi. Baykan, sosyal medya hesabında birlikte çekilen fotoğrafı yayımlayarak, “Bugün Sayın Aziz Yıldırım’ı ağırladık” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, bazı çevrelerde dile getirilen “Sadettin Saran’a çağrı yapıldığı” yönündeki iddiaları reddetmişti. Yıldırım, bu yönde kendisine atfedilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu söyledi.

MEHMET BAYKAN KİMDİR?

Mehmet Baykan, spor yönetimi ve kamu bürokrasisi içinde uzun yıllar görev yapmış bir isim. Futbol yöneticiliği kariyerinde Konyaspor’da çeşitli görevler üstlenen Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu’nda da farklı dönemlerde başkan vekilliği ile amatör ve profesyonel futbol kurullarında yöneticilik yaptı.

Spor idaresindeki bu geçmişinin ardından 2020 yılında Spor Genel Müdürü olarak atanan Baykan, 2023 genel seçimlerinde AKP’den Konya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Baykan, spor politikaları ve federasyon yapıları konusunda kamuoyunda tanınan isimler arasında yer alıyor.