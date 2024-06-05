Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’un ‘canlı yayın’ teklifine cevap

Ali Koç’un canlı yayın teklifine bir kez daha cevap veren Aziz Yıldırım, “Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır” dedi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un canlı yayında tartışma teklifine bir yanıt daha verdi.

“Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz” Yıldırım, Koç'un televizyona çıkma teklifini tekrar geri çevirdi.

Aziz Yıldırım’ın kendisini temsil eden sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."