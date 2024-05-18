Aziz Yıldırım’dan, Başkan Şükrü Erdem’e ziyaret

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in 1994 yılında Spor Bakanlığı yaptığı dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de başkanı olan Aziz Yıldırım tarafından yapılan hatır maçıyla hafızalara kazanan iki başkan, 30 yılın ardından Mustafakemalpaşa’da bir araya geldi.

Ajans Haberleri 18.05.2024 23:50 Giriş: 18.05.2024 23:50

Güncelleme: 18.05.2024 23:50 Kaynak: İHA

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