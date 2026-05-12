Aziz Yıldırım’dan birlik mesajı: "Tek başıma yapamam"

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, Biz Fenerbahçeyiz Derneği (Bifeder) tarafından düzenlenen organizasyonda kongre üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen geceye, adaylıktan çekilerek Aziz Yıldırım’a destek veren Barış Göktürk de katıldı. Organizasyonda Bifeder Başkanı Orhan Ebcin, Yıldırım’a hediye takdim etti.

"BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Etkinlikte konuşan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Kulübün son yıllardaki sportif sonuçlarına dikkat çeken Yıldırım, “Bu benim yalnız başıma yapacağım bir iş değil. Hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Yönetim anlayışına da değinen Yıldırım, genç ve çalışkan bir yapı oluşturulması gerektiğini belirterek, “1998’de yaptığım yönetim; divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı.” dedi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Başkan adaylarından Barış Göktürk ise Fenerbahçe’nin son yıllarda hem sportif hem de mali açıdan zor bir süreçten geçtiğini savundu.

Göktürk, “Fenerbahçe'nin gerçek bir kaptana ihtiyacı var. Camiamız bu mali sıkıntılardan ve sportif başarısızlıktan ancak Aziz Yıldırım’ın gayretleriyle çıkabilir.” açıklamasında bulundu.

Göktürk ayrıca, Aziz Yıldırım döneminde kulübün futbolda, basketbolda ve voleybolda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak destek mesajı verdi.