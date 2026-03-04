Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe camiasına mesaj

Fenerbahçe’de Antalyaspor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında moraller bozulurken, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sports Digitale’den Murat Zorlu’ya konuşan Yıldırım, Süper Lig’de lider Galatasaray ile aradaki puan farkının kapanabileceğini söyledi.

“AH VAH ETMEYE GEREK YOK”

Tecrübeli yönetici, Fenerbahçe’nin geçmişte daha zor durumdan çıkıp şampiyonluk yaşadığını hatırlattı ve şunları söyledi: “Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden gelip şampiyon oldu. Ah vah etmeye gerek yok.”

Yıldırım, sarı-lacivertli takımın sezonun kalan bölümünde yarışın içinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakipleri Galatasaray’ın zorlu deplasmanlara çıkacağını da hatırlattı:

“Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun.”