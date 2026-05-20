Aziz Yıldırım’dan şampiyonluk mesajı: “Bu sene hep birlikte kutlayacağız”

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda taraftarlarla bir araya geldi.

Daha önce neden aday olduğunu ve kulüpte nasıl bir yapılanma hedeflediklerini anlattığını belirten Yıldırım, bu sezonun en önemli hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Tecrübeli yönetici, “Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde uzun vadeli bir yapı kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, oluşturdukları yönetim kurulunun kulübün geleceğine yön vereceğini savundu.

Eski sporculardan oluşacak bir danışma kurulunun da projede yer alacağını belirten Yıldırım, ekonomik ve kurumsal yapılanmaya dair çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

STADYUM PROJESİ

Stadyum projesi hakkında da konuşan Yıldırım, gerekli izinlerin ardından kapasitesi yaklaşık 65 bine çıkarılacak yeni stat düzenlemesi için sürecin başlayabileceğini ifade etti.

Kulübün mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, geçmiş dönemlerinde kaynak üretme konusunda sorun yaşamadıklarını belirterek, sponsorluk ve gelir modellerini yeniden geliştireceklerini söyledi.

"ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI"

Taraftarların sorularını da yanıtlayan Yıldırım, kulüpte yeterli şeffaflık olmadığını savunarak, yeniden açık bir yönetim anlayışı oluşturacaklarını kaydetti. Transfer planlamasına ilişkin ise önceliklerinin iki santrfor transferi olduğunu açıkladı.

Takımın kalitesini artıracak hamleler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, “Bir tane yıldız olabilir ama etrafında mücadele eden güçlü oyuncular olacak. Gerekirse iki yıldız da alınabilir” dedi.

Yeni sezon planlamasının sürdüğünü belirten Yıldırım, “21 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi sürecine tam kadro hazır olacağız. Nerelere transfer yapılacağı belli, çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda taraftarlara birlik çağrısı yapan Aziz Yıldırım, tribünlerde hakaret ve küfür istemediğini de özellikle vurguladı.