Aziz Yıldırım’dan transfer müjdesi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Yıldırım, iki santrfor için görüşmelerin sürdüğünü belirterek anlaşmanın 1 Haziran sonrası tamamlanabileceğini söyledi.

Spor
  • 28.05.2026 10:24
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde Londra’da taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, iki santrfor transferi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"1 HAZİRAN'A KADAR BİTER"

Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2 santrforla görüşüyoruz. Hatta dün ben de görüştüm. Tahminim ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla, kulüpleri ve kendileriyle anlaşmış oluruz.”

Transfer sürecini kamuoyu önünde yürütmek istemediklerini belirten Yıldırım, geçmiş dönemlerde yaşanan sorunlara dikkat çekerek isim vermekten kaçındı.

Tecrübeli yönetici, “İsimler gündeme gelince hem pahalanıyor hem de araya girenler oluyor. Bu nedenle bekleyeceğiz” ifadelerini kullanırken teknik direktör konusunda da benzer bir yöntem izleyeceklerini kaydetti.

