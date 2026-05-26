Aziz Yıldırım’dan transfer planı: Yüksek maliyetli isimler gönderilecek

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde transfer bütçesini artırmak için maaş yükü yüksek futbolcularla yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

Maliyeti 88.6 milyon Euro'yu bulan Kante'nin ayrılığıyla önemli bir transfer kaynağı yaratılması hedeflendiği öne sürüldü.

Seçim süreci yaklaşırken transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER BÜTÇELERİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Sarı-Lacivertli camiada yeniden göreve gelmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Aziz Yıldırım'ın, transfer bütçesini artırmak için maaş yükü yüksek isimlerle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimlerden biri ise Fransız yıldız N'Golo Kante oldu.

Geçtiğimiz devre arasında büyük beklentilerle kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun, toplam maliyetinin 88.6 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

Yönetim cephesinde bu rakamın yeni sezon yapılanması açısından önemli bir yük oluşturduğu değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın, göreve gelmesi halinde transferde daha geniş hareket alanı oluşturmak adına Kante ile yolların ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Sarı lacivertlilerin, yıldız futbolcunun ayrılığıyla oluşacak bütçeyi yeni transferler için kullanmayı hedeflediği belirtildi.

35 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Kante Fenerbahçe'de 18 resmi karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.