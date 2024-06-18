'Azmanbüs' eylemi sürüyor: "Gelin bu inattan vazgeçin"

Adalar'da yaşayan yurttaşların, "Azmanbüs" adını verdikleri minibüslere ilişkin eylemleri dördüncü gününde de devam ediyor. Basın açıklamasını okuyan şair ve yazar Ataol Behramoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Sizden bu inattan vazgeçmenizi talep ediyorum" dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Adalar’da toplu ulaşımda kullanılmaya başlayan, ebatları nedeniyle yurttaşların, “Azmanbüs” adını verdikleri minibüslerin kullanılmasına karşı eylemin 4’üncü günü geride kaldı.

Adalılar bugün Büyükada Saat Meydanı’nda bir araya geldi. Ada Dostları Derneği adına basın açıklamasını okuyan şair-yazar Ataol Behramoğlu, Adalar’a getirilen minibüs tartışmalar aylardan beri sürdüğü söyledi.

İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulu’ndan izin alınmadan Adalar’da çivi çakılmasının bile yasak olduğunu anımsatan Behramoğlu "Bu kararlara aykırı her türlü karar ve icraat suçtur. İstanbul içinde bile kaldırılan bu minibüslerin, Ada içi ulaşımda kullanılması akıl dışıdır, Adalar’ın ruhunu, kimliğini, kültürünü, yaşama alışkanlıklarını ve gıpta edilen yaya dostu özelliklerini korumak yerine İstanbul’un kaosunu, yaşam kargaşasını Adalar’a taşımak akıl ve yasa dışıdır. Adalarımızın sit alanı statüsünde geri dönülmesi olanaksız yıkımların yolunu açacaktır" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Behramoğlu "Bu ülkenin bir şairi, bir aydını olarak, bir Adalı olarak doğrudan doğruya sayın İmamoğlu'na hitap ediyorum: sizden bu inattan vazgeçmenizi talep ediyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Ada halkı, Adalar Belediyesi önüne yürüdü. “Başkan nerede, adalılar burada” sloganları atan grup “Adalar’da Azmanbüs istemiyoruz”, "Azmanbüsün sefası olmaz, cefası olur", "Kedisi, kirpisi, kıyısı, bitkisi. Önca ada sakini, sonra ziyaretçi" yazılı dövizler açtı.

Öte yandan oyuncu ve senarist Levent Kazak da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gönderdiği mektupta, "Sizden sürece bizzat katılıp, bu sorunun diyalogla çözülmesine önayak olmanızı rica ediyoruz" dedi.

İBB'NİN AÇIKLAMASI

Minibüslere karşı eylemler düzenlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise "Aslında Adalar'da ne oluyor?" başlığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, özetle "Adalar ilçesinde toplu ulaşım hizmetinin verilmemesi yasal olarak mümkün olmadığı gibi Adalar’da yaşayan farklı yaş ve farklı sağlık durumdaki insanların hastane, okul, mezarlık, sahil gibi istedikleri yere ulaşımlarının sağlanabilmesi açısından bir zaruret. 16 kilometrekare alana sahip olan Adalar ilçesinde, yaz ve kış gibi yılın farklı mevsimlerinde ulaşım tamamen yaya olarak sağlanamayacağı gibi resmi tatil günlerinde ve hafta sonlarında nüfusu 60 bini aşan Adalar’a gelen turistlerin de ulaşımının sağlanması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.