"Azmanbüs" eylemleri sürüyor: Adanın mahvolmasına izin vermeyeceğiz

Adalar’da yaşayan yurttaşların, "Azmanbüs" adını verdikleri minibüslere ilişkin başlatılan eylemler sekizinci gününde de devam ediyor. Eyleme katılan yazar Ahmet Ümit, "Adanın mahvolmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Yurttaşlar ise taleplerini sıraladı.

Yusuf İRİS

İstanbul Adalar’da toplu ulaşımda kullanılmaya başlayan, yurttaşların, "Azmanbüs" adını verdiği minibüslere karşı eylemler 8’inci gününde sürdü.

Adalılar bugün Büyükada Saat Meydanı’nda bir araya geldi.

Yazar Ahmet Ümit ile Adalar Sivil İnisiyatifi, "Yürünebilir Adalar için, Adalar’da Azman Minibüs İstemiyoruz" pankartı önünde açıklama yaptı.

"ADAYI BİRİCİK YAPAN ÜÇ TEMEL ÖGESİ VAR"

Adalar’ın, dünyanın sahip çıktığı dünya kültür mirası olduğu, bütün insanlığın ortak kültür mirası olduğunu anımsatan Ümit, "Adayı biricik yapan üç temel ögesi var. Bunlardan bir tanesi benzersiz doğası; İkincisi tarihi, İstanbul kurulduğunda beri burası var burada balıkçı köyleri var burası her zaman şehre bağlı olarak yaşadı. Roma’yı, Osmanlı’yı anlamak için buranın tarihine bakmak gerekir. Üçüncü olarak çok önemli benzersiz bir kültürel merkez. Burada inanılmaz tarihi yapılar var. Yetimhaneler, ahşap köşkler, camiler, kiliseler, sinagog burası son İstanbul. Bütün İstanbul’un renklerini, kültürlerini taşıyan bir yer. Burası elbette sadece Adalıların değil, bütün İstanbulluların, Türkiyelilerin. Biz buraya insanlar gelmesin demiyoruz, insanlar gelsin. Ama insanlar buraya İstanbul’da kalabalıktan sıkıştığı, betonlar üzerine geldiği, yaşayamadığı için nefes almaya geliyor. Fakat geldiğinde burası aynen Eminönü, Beşiktaş ve Üsküdar meydanlarına dönüşüyor" dedi.

"Gelen insanlar da mutlu değil. Bizim böyle bir problemimiz var. Deniyor ki, bunu yapanlar elitist. Biz elitist değiliz. Biz doğaseveriz, canlı severiz, tarih severiz, kültür severiz" ifadelerini kullanan Ümit şöyle devam etti:

"Biz dünyada biricik olan bu adayı korumak istiyoruz. Biz bu minibüse aykırı olduğu için karşı çıkıyoruz. Burası sit alanı burada minibüs olmaz. Bunlarla seyahat edilmez, yapılamaz bu cinayettir. Bugün İstanbul’un siluetine baktığımız zaman siluet arkasında iki tane lenduha görürsünüz. Bu lenduhayı yapanlar şöyle dediler ‘insanlar nerede oturacak’ şu an İstanbul’un siluetini ortadan kaldırdılar mahvettiler. Adanın mahvolmasına izin vermeyeceğiz."

TALEPLER SIRALANDI

Ümit’in konuşmasından sonra, yurttaşlar "Adalar’da ‘azmanbüs’ istemiyoruz" ve "Adalarda yürümek istiyoruz" dövizleri açtı.

Adalar Sivil İnisiyatifi yaptığı açıklamada taleplerini sıraladı. Sıralanan talepler şöyle:

• Adalar ilçesinin sit alanı olduğu hatırlanmalı.

• Adalar'a gelen ziyaretçilerimize burasının dünyada sayılı örneği olan bir yaya bölgesi olduğu vurgulanmalı, ziyaretçiler kültürel mirası keşfedecekleri yürüyüş rotaları konusunda bilgilendirilmeli.

• Adalar'da sağlık ve yaşlılık nedeniyle yürüyemeyecek olanlar için, bireysel akülü araç kullanma izni alınabildiği, ayrıca İETT’nin de uzun süredir -tescil sorunu olmayan- küçük arabalarla taksi hizmeti verdiği hatırlanmalı.

• Kırılgan bir ekosisteme sahip, yangın tehdidi altındaki ilçemizde ulaşım planlaması hassasiyetle yapılmalı ve günlük ziyaretçi kapasitesi belirlenmeli.

•İBB ve Adalar Belediyesi, seçim zamanı verdikleri sözlerde durmalı, yerel yönetimde gerçek bir katılımcılık modeli bir an önce hayata geçirilmeli.

• Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği yetkililerimizi halkla uzlaşı ve anlaşma yolunda sürekli diyalog içerisinde olmaya çağırıyoruz.