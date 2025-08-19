Azmettiriciler açığa çıkarılsın’ talebi

Evrensel Gazetesi’nin İzmir bürosuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin gazetenin Avukatı Devrim Avcı’nın soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi. Avcı, şüphelilerin telefon, bilgisayar ve diğer dijital materyallerine el konulması, bu materyallerin incelenmesi, evlerinde arama yapılması, olay yerinden toplanan kurşunların incelemesi talebiyle savcılığa dilekçe sundu.

‘SALDIRI TESADÜFLERLE AÇIKLANAMAZ’

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Can Biler’in ifadesinde suçtan kurtulmaya yönelik yalan beyanda bulunduğunun altının çizildiği dilekçede “Bir kişinin sokakta tesadüfen gördüğü birinden silah alması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu tesadüfen gördüğü kişinin silahı olduğunu nasıl bilmektedir? Bu sorunun dahi cevabı yoktur. Tesadüfen sokakta gördüğü birinden silah alması, bu silahı 3-4 ay tutması ve bu silah ile Evrensel gazetesini kurşunlaması, olaydan hemen sonra telefonunun kırılması 'tesadüf' ile açıklanamaz. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için araştırmanın derinleştirilmesi, soruşturmanın genişletilmesi gerekmektedir” denilerek saldırıyı azmettirenlerin de tespit edilmesini istedi.

Olay yerinden emniyet kuvvetleri tarafından toplanan mermilerin kayıt altına alınarak gerekli incelemelerinin yapılmasına karar verilmesinin talep edildiği dilekçede, komşu dükkanların sahiplerinin ifadelerinin alınması da talep edildi.

DOSYAYA ERİŞİM ENGELLENMİŞ

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Biler’in geçtiğimiz Cuma günü tutuklanmasına rağmen gazetenin avukatlarının dosyaya erişimine yönelik engellenme olduğu da belirtildi. Avukatlar UYAP erişim kısıtlamasının dün itibarıyla kaldırıldığını vurguladı.

∗∗∗

BİRGÜN’DEN EVRENSEL’E DAYANIŞMA ZİYARETİ

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve Ege Bölge Temsilcisi Halil Ertunç, Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ile muhabir Emine Uyar’ı ziyaret etti. Ziyarette, şiddet ve baskılar karşısında özgür ve bağımsız basının korunması gerektiği vurgulandı. BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, basına yönelik şiddet ve baskıların demokrasiyi tehdit ettiğini belirtti. Ege Bölge Temsilcisi Halil Ertunç da gazetecilerin dayanışmasının önemine dikkat çekti. Evrensel İzmir Temsilcisi Özer Akdemir basın özgürlüğünün tüm halkın hakkı olduğunun altını çizerken muhabir Emine Uyar ise özgür basına yönelik desteklerin güç verdiğini vurguladı.