Azmettiriciler de yargılansın

İlayda SORKU

Artvin Borçka’ya bağlı Cankurtaran mevkiinde, yaşam alanlarını savunduğu için katledilen Reşit Kibar davasında dün 4. duruşma görüldü. HTS kayıtlarının mahkemeye sunulduğu duruşmada saldırı anında orada bulunan operatörler Recep Bamya ve Süleyman Bamya’nın saldırıdan bir gün sonra ifade vermeye gitmeden önce azmettirici Fikret Merttürk’le telefonda görüştüğü ortaya çıktı. Kayıtlar, Merttürk’ün saldırıdan sonra da Orman İşletme Şefi Büşra Civelek ve Orman İşletme Müdürü Hasan Bacıoğlu ile de telefonla görüştüğünü gösterdi. Dava avukatları Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ve Yapısoy Beton’un sahibi Yunus Merttürk’ün de azmettirici olarak iddianameye dahil edilmesini talep etti. Mahkeme, avukatların talebini redderek mahkemeyi 13 Mayıs’a erteledi.

Duruşmayı BirGün’e değerlendiren avukat Haktan Özkan, "Alınan kararlar yetersiz. Kamu görevlilerinin ihmaline dair suç duyurusunda bulunulması talebimiz reddedildi. Fikret Mertürk’ün tutuklanmasına dair talebimiz de reddedildi ancak ek bir adli kontrol uygulandı. Çabalarımız devam ettiği takdirde sonuç alabileceğimize inanıyoruz. Hem tüm sanıklar hak ettiği cezayı alana kadar hem de dosyanın diğer failleri olan azmettiriciler yargılanana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

SOL Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya ise, “Reşit Kibar doğasına ve yaşam alanlarına sahip çıkarken rantçı çeteler tarafından katledildi. Davada adaletin yerine getirilmesi ve sürecin tüm doğa savunucuları açısından olumlu bir noktaya evrilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.