Azmettiricisi ÖTV, faili iktidar

Haber Merkezi

Ülkede son yıllarda fiyatların ve vergilerin artmasıyla sahte içki tüketiminden kaynaklanan ölümlerde artış yaşanıyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

Kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapıldı. Bunların 13'ü tutuklandı. 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildiği adli birimlerce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, yaşanan facia üzerine sosyal medya hesabı üzerinden "Sahte içki ölümlerinin azmettiricisi ÖTV; faili 'yaşam tarzına müdahale eden' iktidar anlayışı... İçki zamları politiktir" ifadeleriyle tepkisini gösterdi. Öte yandan İstanbul'da da geçen ay sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran resmi rakamlarda 92 kişiden 38'i hayatını kaybetmişti.