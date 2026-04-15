B. Münih - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final aşamasında futbol dünyasının gözleri bu kez Allianz Arena’ya çevrildi. Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinden birinde oynanacak B. Münih - Real Madrid maçı, yalnızca dev kulüplerin mücadelesiyle değil, aynı zamanda Arda Güler detayıyla da büyük merak uyandırıyor. Özellikle “Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman”, “B. Münih maçı hangi kanalda”, “Real Madrid maçı saat kaçta” ve “Arda Güler oynayacak mı” soruları maç öncesinde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final atmosferinde oynanacak bu kritik karşılaşma, hem yıldız oyuncuların sahne alacak olması hem de muhtemel ilk 11’lerde Arda Güler’in yer alması nedeniyle dikkat çekiyor. Allianz Arena’daki dev randevu öncesinde maç saati, yayın bilgisi, hakem ve olası kadrolar netlik kazanmış durumda.

B. MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

B. Münih ile Real Madrid, 15 Nisan tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

Detay Bilgi Maç B. Münih - Real Madrid Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Tarih 15 Nisan Saat 22:00 Stadyum Allianz Arena Hakem Slavko Vincic Kanal Tabii Spor Yayın Durumu Canlı ve şifreli

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, B. Münih - Real Madrid maçını Tabii Spor ekranlarından canlı ve şifreli olarak takip edebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Maç öncesinde en çok merak edilen konuların başında Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı geliyor. Paylaşılan muhtemel ilk 11’ler içerisinde Arda’nın Real Madrid kadrosunda bulunması, genç yıldızın bu kritik maçta forma giyme ihtimalini güçlendiriyor.

Real Madrid’in muhtemel ilk 11’inde Arda isminin yer alması, “Arda Güler oynayacak mı”, “Arda Güler ilk 11’de mi” ve “Real Madrid Arda Güler’le mi çıkacak” şeklindeki aramaların da öne çıkmasına neden oluyor. Mevcut bilgilere göre Arda, muhtemel 11’de yer alıyor.