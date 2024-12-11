Baas Partisi, Suriye’deki faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı

El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki grupların Beşar Esad iktidarını sonlandırmasının ardından Baas Partisi, Suriye’deki faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Partinin gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Baas Partisi merkez yönetiminin “parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma” kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.