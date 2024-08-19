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Baba 2'nin yıldızı John Aprea, hayatını kaybetti

Baba 2 ve Full House gibi ünlü yapımlarda rol alan tecrübeli aktör John Aprea, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür Sanat
  • 19.08.2024 13:41
  • Giriş: 19.08.2024 13:41
  • Güncelleme: 19.08.2024 13:51
Kaynak: Haber Merkezi
Baba 2'nin yıldızı John Aprea, hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü aktör John Aprea, 83 yaşında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

Aprea, 1974'te yayımlanan 'The Godfather 2' (Baba 2) filminde suç örgütü lideri Salvatore 'Sal' Tessio'nun gençliğini canlandırdığı rol ile hafızalara kazınmıştı.

Aprea, 1987'den 1995'e kadar süren ABC'nin popüler komedi sitcomu Full House ‘un birkaç bölümünde, John Stamos'un ’Jesse Amca” olarak bilinen karakteri Jesse Katsopolis'in babası ve bir ilaçlamacı olan Nick Katsopolis'i canlandırdı.

1941'de doğan Aprea, 1968'de Hollywood'a adım attı.

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