Baba Aci'den Eylem Tok'a tepki: Dava yaklaştığı için algı yaratıyor

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te Timur Cihantimur kullandığı arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazan Eylem Tok'a cevap verdi. Boston'da tutuklu bulunan Eylem Tok, mektubunda “yasal varislerle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini” ileri sürdü, baba Aci ise "Kimseyle helalleştiği yok. Geline para vermişler, kandırmışlar geçen yıl. Bu sene aklına düşmüş herhalde, dava yaklaşıyor. Yaklaştığı için günah çıkarıyor” dedi.

Gazete Pencere’den Büşra Cebeci'nin haberine göre baba Aci'nin tam açıklaması şöyle:

“Mahkeme yakın, ‘Ben acılı aileyle görüştüm, helalleştik’ gibisinden bir algı yaratıyor. Ama öyle bir şey yok. Dikkat ederseniz ‘kanuni varisleriyle’ diye hukuki bir terim kullanıyor. Ben kanuni varis değilim. Bizim ülkemizdeki medeni kanunlar böyle; evladımızın varisliğine bizi kabul etmiyorlar. Ancak eşi ve çocuğu varis olabiliyor. Onları da kandırdılar, para ödediler, olayın üstünü kapattılar.”

Aci, söz konusu anlaşmanın geçen yıl mayıs ayında yapıldığını belirterek, “O da ‘maddi ve manevi tazminatının karşılığını almış, davadan vazgeçmiş’ diye göstermiş. Bu, ‘parasını verdim helalleştim’ demek. Helalleşme falan değil” ifadelerini kullandı.