Baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetti

Mardin'de 80 yaşındaki Mehmet Çiçek ile 55 yaşındaki oğlu Mahmut Çiçek beyin kanaması sebebiyle 1 gün arayla hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesine bağlı eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Çiçek’in oğlu Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirdi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mehmet Çiçek, dün (14 Ocak Çarşamba) akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mahmut Çiçek de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.