Baba-kızın bulunduğu motosiklete otomobil çarptı: Baba ağır yaralandı, kızı hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 21 yaşındaki Feyza Nur Uğuz hayatını kaybetti, ağır yaralanan babası hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Pelin K. idaresindeki otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı 21 yaşındaki Feyza Nur Uğuz motosikletten yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Feyza Nur Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Otomobil sürücüsü Pelin K. gözaltına alındı.