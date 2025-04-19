Baba-oğul arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

İzmir’de baba-oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Meydana gelen olayda baba, av tüfeği ile oğlunu vurarak öldürdü.

Olay, bugün Ödemiş ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında aile içi şiddetli geçimsizlik olan baba İsa G. (77) ile beraber yaşadığı oğlu Mehmet G. (43) tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce baba İsa G. evde bulunan av tüfeğini alarak oğlunu göğsünden vurarak öldürdü. Silah sesini duyan Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri baba İsa G.’yi suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayıp gözaltına alırken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde oğul Mehmet G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.