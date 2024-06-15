Baba ve oğlu iş cinayetinde yaşamını yitirmişti: 22 günde tahliyeye tepki

Ankara'da inşaatta vinç halatının kopması sonucu üzerine tahta düşen inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in, hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu bulunan 3 kişi 22 gün sonra tahliye edildi. Tahliyeye tepki gösteren aile, "Burada bilinçli taksirin uygulanmasını ve şahısların üst sınırdan cezalandırılmasını isteyeceğiz" dedi.

Ankara'da Sıddık Küçükşahin (50) ve oğlu Sefa Küçükşahin'in (24) çalıştıkları inşaatta vinç halatının kopması sonucu inşaat kalıbının altında kalarak hayatlarını kaybetmesiyle ilgili 6 kişi hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılırken, tutuklu bulunan 3 kişi 22 gün sonra tahliye edildi. Aile duruma tepki gösterdi.

Etimesgut ilçesinde Şaşmaz Sanayi Sitesi 2125'inci Cadde'deki inşaatta 20 Mayıs'ta meydana gelen kazada, kule vinçin halatının kopması sonucu düşerek inşaat kalıbının altında kalan Sıddık Küçükşahin ve oğlu Sefa Küçükşahin, hayatını kaybetti.

Tıbbi sekreterlik ataması beklerken çalıştığı inşaatta hayatını kaybeden Sefa Küçükşahin, babası ile Ankara'da yan yana toprağa verildi. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi Filiz A., vinç operatörü Mustafa A. ve inşaatın koordinatörü Mustafa I. tutuklandı.

VİNÇ SAHİBİ ASLİ KUSURLU

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda vinç sahibi Bülent G.'nin asli kusurlu, şantiye şefi Filiz A., vinç operatörü Mustafa A.'nın tali kusurlu olduğu, Mustafa I'nın ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Ölen baba ve oğlunun da olayda kusurlarının bulunmadığı ifade edildi. Raporda, olayın kök nedeninin kule vinçte kapasitenin üzerinde kullanım durumunda tamburun çalışmasını engelleyecek sistemin olmadığına dikkat çekilerek, "Vincin kullanımı operatörün inisiyatifine bırakılmıştır. Makaralı şaryo sistemi tehlikeli yüksekliğe çıktığında operatör vinci çalıştırmaya çalışsa dahi vincin çalışmasını engelleyecek swic siteminin mevut olması ve çalışır halde olması durumunda bu kaza meydana gelmeyecekti. Vincin periyodik kontrolü yetkili kişiler tarafından yapılmış olsaydı vinçteki aksaklık ve eksiklikler giderilmeden kule vincin kullanılması önlenmiş olacaktı. Kaldırılan yükün altında çalışanların bulunmasına izin verilmemiş olması durumunda yükün ve şaryonun- koç başının düşmesi durumunda dahi ölümlü olay meydana gelmemiş olacaktı" denildi.

TAKSİRLE ÖLÜMDEN İDDİANAME

Rapor doğrultusunda iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, raporda asli kusurlu bulunan vinç sahibi Bülent G., tali kusurlu bulunan şantiye şefi Filiz A., vinç operatörü Mustafa A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İnşaatın koordinatörü Mustafa I. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianamenin hazırlanması ardından tutuklu bulunan 3 kişi, 22 gün sonra tahliye edildi.

'BUNLAR CEZASIZ KALMASIN'

Kazada babası ve kardeşini kaybeden Alican Küçükşahin, 1 ay bile geçmeden tüm şüphelilerin serbest kaldığını belirterek, tepki gösterdi. Alican Küçükşahin, "Türkiye Cumhuriyeti adaletine sesleniyorum, gereğinin yapılmasını istiyorum. Bu olaya kim sebep olduysa bir an önce gereğini yapmasını istiyorum. Bunlar cezasız kalmasın. Kardeşimin kız arkadaşı vardı. Evlenmeyi düşünüyordu ileride. O da Ankara'ya atanmıştı. Kardeşim normalde biyomedikal cihaz mezunu. Kendisi atama bekliyordu kız arkadaşı da Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışıyordu" diye konuştu.

'ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ'

Küçükşahin ailesinin avukatı Mehmet Türken, müteahhit firma, taşeron firma yetkililerinin ev hapsi dahi almadığını söyleyerek, "Asıl işveren ve taşeron firma maalesef tali kusurlu olarak addedildiği için şu an için halihazırda adli kontrolün en hafif tedbiriyle imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı yönüyle serbest bırakıldı. Asli kusurlu burada inşaat firma yetkilisi, vinç operatörü, bunların tamamı maalesef bir ay olmadan adli kontrolün en hafif tedbiriyle şu an için tutuksuz yargılanıyor. İnşaatın sahiplerinin, iş güvenliği ve sağlığını sağlayacak kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz. Bunlara ilişkin asli kusurlu olduklarına ilişkin raporların tanzim edilmesini istiyoruz. Burada yargılamanın bilinçli taksir boyutuyla olması gerekmekte. 3 aşamalı bir kusur durumu var. Asıl işveren, alt işveren ve vinç operatörü. Bilirkişi raporunda günümüz teknolojisine uygun olmayan bir şekilde vincin onarıldığı söyleniyor. Teknolojik gelişmelere aykırı onarım var. Burada bilinçli taksirin uygulanmasını ve şahısların üst sınırdan cezalandırılmasını isteyeceğiz" dedi.